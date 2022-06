Leere Busse und viel Verkehr: Innsbrucker Stadtpolitik in Kürze

Für Innsbruck gab dabei mit der Aktuellen Stunde den Takt vor. Mehr Fußgängerzonen für die Stadt, forderte Stadträtin Christine Oppitz-Plörer. Sie forderte zudem, dass die Aufteilung des öffentlichen Raums „vom Fußgänger ausgehend“ gedacht werde – und weniger für die Radfahrer. „Vorrang für die Fußgänger“, sagte sie auch in Richtung der Grünen. In der anschließenden Debatte wurden erneut etliche Themen vermischt. Was die Fraktionen abseits der Grünen einte: die Kritik an der Bürgermeisterfraktion und Verkehrsstadträtin Uschi Schwarzl.