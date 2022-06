Plank erfüllte sich mit Heimsieg in Innsbruck einen Karrieretraum

Innsbruck – Jasmin Plank ist es gewohnt, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Erst recht, seit die damalige Leiterin einer Kinderkrippe neurologische Aussetzer hatte und ihr die Ärzte eine spastische Tetraparese diagnostizierten – die unvollständige Lähmung aller vier Extremitäten. Seither hantelt sich die Hallerin mit der Maxime „Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen“ durchs Leben. Erst im November wurde sie an der linken Schulter operiert, erkrankte im Februar an Corona, um beim Weltcup-Auftakt Ende Mai in Salt Lake City (USA) ihren zweiten Karriereerfolg zu feiern. Kurz nach der Heimkehr zog sich die 33-Jährige beim Training einen Muskelfaserriss im Trapezius der linken Schulter zu, konnte zuletzt kaum trainieren und erhielt erst nach einem Fitnesstest am Wochenende „grünes Licht“ für den Heimweltcup.