Familiengröße hat Einfluss auf kognitive Leistungsfähigkeit im Alter

Der Bevölkerungsökonom Vegard Skirbekk vom Norwegischen Institut für öffentliche Gesundheit (FHI) und der Columbia University (USA), hat gemeinsam mit Eric Bonsang von der Universität Paris-Dauphine (Frankreich) Angaben aus der Datenbank "Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe" (SHARE) genutzt. Darin finden sich Informationen über Gesundheitszustand, beruflichen Werdegang und sozioökonomischen Status älterer Menschen aus 20 europäischen Ländern und Israel, darunter Österreich. In die Studie aufgenommen wurden Daten von Personen, die 65 Jahre oder älter waren und mindestens zwei leibliche Kinder hatten.