Nächste Top-Zeit: Tiroler Bucher zieht ins WM-Finale über 100 m Delfin ein

Budapest – Simon Bucher hat am Donnerstag bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest den Einzug ins Finale über 100 m Delfin fixiert. Der 22-jährige Tiroler schaffte mit einer Zeit von 51,22 Sekunden als gesamt Fünftschnellster den Aufstieg in den Endlauf am Freitag.