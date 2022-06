Von Cobra-Beamten in Kärnten angeschossen: 20-Jähriger ansprechbar

Keutschach – Ein 20 Jahre alter Mann, der in der Nacht auf Donnerstag bei einem Cobra-Einsatz auf einem Campingplatz am Keutschacher See in Kärnten angeschossen wurde, ist am Freitag weiter in stabilem Zustand außer Lebensgefahr gewesen. Wie eine Krankenhaus-Sprecherin auf Anfrage mitteilte, war er inzwischen ansprechbar.