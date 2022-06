Konkreter Verdacht eines Affenpocken-Falles in Tirol

Innsbruck – In Tirol gibt es den ersten konkreten Verdacht auf eine Affenpocken-Infektion, wie das Land in einer Aussendung mitteilte. Die Infektion sei am Donnerstag mittels einer Pocken-PCR-Testprobe festgestellt worden. „Die betroffene Person, die Symptome hat, wurde zur Behandlung und für weitere Abklärungen in einem isolierten Bereich an der Klinik Innsbruck aufgenommen“, erklärte Gesundheitsdirektorin Theresa Geley.