VP-Landesrat Anton Mattle wegen Privatfirma nun unter Beschuss

Innsbruck – Hellhörig wurden am Mittwoch während der Sitzung des Immunitäts- und Unvereinbarkeitsausschuss so einige Mitglieder des Landtages. Einstimmig und pro forma hatte man zuvor die Übernahme des Aufsichtsratsvorsitz-Mandats beim Landesenergieversorger Tiwag durch Wirtschaftslandesrat Anton Mattle (VP) abgenickt. Auf Mattle sind derzeit alle Augen gerichtet. Seit LH Günther Platters Rückzugsankündigung ist Mattle nicht nur Landesrat, sondern auch für den künftigen Landesparteivorsitz der ÖVP und somit auch zum LH-Spitzenkandidaten der Schwarzen für die Landtagswahl am 25. September designiert.

„Ich habe die notwendigen Schritte gesetzt. Seit meiner Wahl zum Landesrat bin ich nicht mehr operativ in meinem Betrieb tätig“, sagt Mattle. Die Geschäftsführung sei an seine Frau übergeben und an einer Übergabe gearbeitet worden. Freilich – die Wirtschaftsauskunft Creditreform weist lediglich Mattle als Inhaber aus. Bei Einzelunternehmen ist der Inhaber in der Regel auch Geschäftsführer.