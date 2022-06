Nach Auffahrunfall bei Langkampfen langer Stau auf der A12

Langkampfen – Ein Auffahrunfall auf der Inntalautobahn sorgte am Donnerstagnachmittag für starke Verkehrsbehinderungen. Gegen 14 Uhr war eine 54-Jährige mit ihrem Auto samt Anhänger in Richtung Innsbruck unterwegs. Bei Langkampfen fuhr ein 58-jähriger Autolenker auf den Anhänger auf und schon diesen so in das Heck des Wagens.