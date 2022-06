Schubert verpasste Boulder-Finale : „Brauche mich nicht zu verstecken“

Lokalmatador Jakob Schubert bilanzierte letztlich mit einem zwölften Platz. US-Youngster Colin Duffy feierte seinen ersten Weltcuptriumph. © KVÖ/Haller

Von Max Ischia

Innsbruck – Einmal, zweimal, dreimal. Wiederholt griff Jakob Schubert nach dem erfolgbringenden Top, um im nächsten Augenblick – der Schwerkraft trotzend – auf die hellgraue Matte zu plumpsen. Es sollte einfach nicht sein. Die Sonne brannte unbarmherzig vom Nachmittagshimmel. Und die Schwierigkeiten, die sich beim Lösen der ersten von vier Aufgaben anbahnten, sollten in der gestrigen Vorschlussrunde Programm bleiben. Einzig bei Boulder Nr. 2 verbuchte der dreifache Vorstieg-Weltmeister und Boulder-Vizeweltmeister von 2019 einen Flash, löste also das Kletterrätsel im ersten Versuch.

Am Ende standen für Schubert im Schweiße seines Angesichts ein Top und vier Zonen – zu wenig, um im Elitefeld den Einzug ins abendliche Finale der sechs Besten zu schaffen. „Die Hitze hat das Halbfinale sehr zäh gemacht. Im ersten Moment war ich schon etwas enttäuscht, aber die Boulder sind mir diesmal nicht so hineingelaufen. Ich hatte mit der Reibung Schwierigkeiten, bin speziell beim dritten Problem in der entscheidenden Phase immer weggerutscht. Aber mit einem 12. Platz brauche ich mich sicherlich nicht verstecken“, versicherte der Szenestar, der nach den Weltcupplätzen 6, 7, 8 und gestern 12 „durchaus zufrieden“ seine Weltcup-Bouldersaison beendete.

Ähnlich rasch, wie die Enttäuschung verarbeitet war, richtete sich der Blick auf den Vorstieg, Schuberts Paradedisziplin. Nach einem Tag Pause stehen am Samstag Qualifikation (9 Uhr) und Semifinale (19 Uhr) an, am Sonntag wird die Weltcup-Kletterwoche mit der Lead-Entscheidung abgeschlossen. Und auch wenn der dreifache Vorstieg-Weltmeister gegenüber den Lead-Spezialisten Trainingsrückstand beklagt, wäre alles andere als der Finaleinzug eine Enttäuschung. „Auch ohne viel Training habe ich die Überzeugung. Was mir fehlt, ist gegenwärtig die Ausdauer, deshalb darf ich mir während des Kletterns keine unnötigen Fehler erlauben.“

Kaum Fehler leistete sich dann am Abend im großen Finale der erst 18-jährige US-Amerikaner Colin Duffy, der als Einziger dreimal das Top schaffte und vor ausverkauftem Haus letztlich den 19-jährigen Überraschungsmann Dohyun Lee (KOR) und Top-Favorit Yoshiyuki Ogata (JAP) auf die Ehrenplätze verwies. Am Freitag folgt der Boulder-Finaltag der Damen mit Jessica Pilz und Franziska Sterrer, das Semifinale steigt um 13 Uhr und das Finale um 19.45 Uhr (jeweils live in ORF Sport+).