ÖBB machen Schluss mit Glyphosat, KI kommt zum Einsatz

Innsbruck – Rund 8000 Gleiskilometer zählen die ÖBB quer durch Österreich. Aus Sicherheitsgründen müssen die Gleisanlagen frei von Vegetation gehalten werden. So müssen etwa Signale und Eisenbahnkreuzungen gut sichtbar sein und Mitarbeiter sich auf Randwegen frei bewegen können – und notfalls auch die Fahrgäste.

Die chemische Vegetationskontrolle erfolgt nur in der so genannten Intensivzone, also im unmittelbaren Gleisbereich. Dort setzen die ÖBB auch ihre größte Maschine ein, den Greentracker.