Über das eigene Leben hinaus Gutes tun und Freude schenken

Innsbruck – Die Pandemie hat der neuen Stiftung in den vergangenen beiden Jahren einen Strich durch die Rechnung und eine Gründungsfeier bisher unmöglich gemacht. Gestern haben „Die Seraphiner“ diese in der Innsbrucker Kapuzinerkirche endlich nachgeholt und sich dabei der Öffentlichkeit präsentiert. Ziel der Stiftung ist die Unterstützung von 250 Menschen mit Behinderungen – und das nicht nur einmalig. 250 Menschen mit Behinderungen werden nämlich in Tirol vom slw – Soziale Dienste der Kapuziner begleitet und unterstützt. Die neue, gemeinnützige Stiftung will nun das Engagement dieser Sozialorganisation langfristig fördern.