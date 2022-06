„Der Tod im Putzatol“: Schwere Kost und viel Leichtigkeit

Fügen – Was die „theatermacher Fügen/Fügenberg“ in den letzten Monaten auf die Beine gestellt haben, sorgt schon vor der Premiere für einiges an Neugier. Ohne Theatersaal, ohne doppelten Boden und ohne Dach überm Kopf beeindrucken die Laiendarsteller mit viel Leidenschaft und Freude am Schauspiel. Unter freiem Himmel bringen sie das Stück „Der Tod im Putzatol“ von Peter Patsch in die Natur.