Knapp über 3000 Meter: TT-Tourentipp führt auf die Rinnenspitze

Neustift – Viele Bergsteiger möchten einmal einen Dreitausender besteigen, viele davon sind jedoch anspruchsvoll. Insgesamt gibt es in Nordtirol 526 Gipfel, die diese Höhe erreichen und die Rinnenspitze in den Stubaier Alpen ist einer davon. Wobei die Karten der stolzen Erhebung zwischen Oberbergtal und Lüsenstal unterschiedliche Höhen zuweisen – auf der einen sind es genau 3000, auf der anderen 3003 Meter. So oder so: Bei der Rinnenspitze handelt es sich um einen relativ leichten Dreitausender, nur im obersten Bereich ist Trittsicherheit und Kondition erforderlich.