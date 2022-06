Königlicher Hüftschwung: „Elvis“-Bio-Pic im Kino

Newcomer Austin Butler brilliert in seiner Rolle als Elvis.

Innsbruck – „Ohne mich würde es keinen Elvis geben!“, behauptet eine Stimme gleich zu Beginn des Bio-Pics über den King of Rock’n’Roll. Sie gehört Colonel Tom Parker, seinem berüchtigten Manager. Der amerikanische Jedermann Tom Hanks verkörpert diese Bösewicht-Rolle mit einer dicken Schicht Make-up, Fett-Anzug und seltsamem Akzent. Er sei gar kein Bösewicht, will er uns gleich zu Beginn auf seine Seite ziehen, nur um im Laufe von stolzen 159 Filmminuten immer wieder das Gegenteil zu beweisen.

Elvis ist bereits eingebrannt in das visuelle kollektive Gedächtnis ab den 1950er-Jahren als eine der ersten popkulturellen Überfiguren und hat Erben, die wohl bei diesem Filmprojekt ein gewichtiges Wörtchen mitgeredet haben.

Mr. Presley lebt hier also ohne viele Schattenseiten noch einmal auf, sogar in seiner tragischen Abstiegsphase. Gespielt wird er Oscar-reif vom Newcomer Austin Butler, der nicht nur den Ähnlichkeitstest jeder Biografie besteht, sondern auch mit tiefer Stimme und wilder Gestik alles gibt. Seine Elvis-Figur ist abseits der Bühne sympathisch reduziert und in den Auftritten elektrisierend stark.