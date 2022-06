Crankworx Innsbruck feiert über 5 Tage mit 22.000 Fans im Bikepark Innsbruck

Der Crankworx Innsbruck Slopestyle ein absoluter Publikumsmagnet, 8.500 Fans feiern die `ultimative Experience in Mountainbiking`. © Florian Breitenberger

Damit geht auch das sechste Crankworx Innsbruck Festival erfolgreich zu Ende. Fünf prall gefüllte Eventtage bei bestem Wetter, ohne eine einzige Verschiebung und Rekord-Besucherzahlen an allen Festivaltagen lockten Gäste aus der ganzen Welt. Alle Bikefans haben die „Rückkehr der Crowd“ ausgiebig gefeiert und die gelassene Stimmung in der Expo, bei den Side Events, woom Kidsworx presented by Tiroler Tageszeitung, Köstlichkeiten von Foodtrucks und die heißen Partynächte in der Stadt genossen. „Was eine großartige Festivalstimmung!“ zeigt sich der Veranstalter Georg Spazier begeistert. „Es ist aufgegangen und wir hätten uns keine perfekteren Bedingungen wünschen können. Ich bedanke mich bei meinem Team und allen Beteiligten für die hervorragende Umsetzung des Events und die wertvolle Unterstützung aller Volunteers. Ohne dieses starke Team wäre ein Event in dieser Größenordnung nicht möglich. Wir hoffen sehr, dass wir nach dieser phantastischen sechsten Auflage an die guten Gespräche mit allen Stakeholdern anknüpfen können und die Fortführung der Verträge letztlich nur eine Formsache bleibt.“

Die Official European Whip-Off Championships presented by POC eröffnet Crankworx Innsbruck mit der ersten Super-Crowd mit 3.000 Fans am Speicherteich. © Florian Breitenberger

 6 Jahre Crankworx Innsbruck

 22. 000 Fans im Bikepark Mutters

 5 Events – 9h LIVE auf Red Bull TV

 7 Pro Sport Events

 3 Nachwuchskategorien `CWNEXT` Pump Track, Dual Slalom, Downhill

 6 verschiedene Biketracks (Whip-Off Kicker, Downhill `The Straight One`, Pump Track, Dual Slalom Kurs, Speed and Style, Slopestyle)

 8 Shaper/Trailbauer

 Downhill Track - 1,4 km und 250hm steil bergab, der Downhill Track `The Straight One`

 <430 Athlet:innen aus

 26 Nationen [AUT, GER, SUI, GBR, FRA, NOR, CAN, ITA, NZL, AUS, ESP, USA, DEN, LAT, IRL, JPN, SWE, BEL, POL, CZE, NED, RSA, HUN, GRE, SLO, MEX]

 18.250 km weiteste Anreise NZL – Bikepark Innsbruck für Sam Blenkinsop

 >1500 Personen machen das Event gemeinsam möglich

 115 Volunteers

Die Ergebnisse aus allen Bewerben zeigen zudem deutlich, dass sich auch die österreichischen Athlet:innen auf der internationalen Bühne in fast allen Disziplinen erfolgreich etabliert haben und einige Medaillen Zuhause in Österreich bleiben. Die Startlisten der Nachwuchs Events sind schnell gefüllt. Die Juniors lernen bei den Kidsworx & CWNEXT Events Biken sowohl als Lifestyle lieben und können gleichzeitig aber auch erste Erfahrungen im Startgate sammeln. Die nächste Generation steht in den Startlöchern bereit und wartet nur darauf, die Möglichkeit zu bekommen zu zeigen, was in ihnen steckt.

Auch Mario Gerber von Innsbruck Tourismus zeigt sich begeistert vom Event: „Die heurige Auflage war legendär: 5 Tage Crankworx Innsbruck bei bestem Wetter, aufregenden Wettbewerben, mit spektakulären Tricks, ausgelassener Festivalstimmung und vielen Besucher:innen. Viel besser kann ein Event nicht werden, deshalb setzen wir alles daran, um auch weiterhin die internationale Mountainbike-Elite in lnnsbruck willkommen heißen zu dürfen, denn es sind einfach sensationelle Bilder, die in die Welt gesendet werden. Die Veranstaltung punktet durch die weltweite Medialisierung in den neuen Medien, spricht junge Zielgruppen an und leistet einen wichtigen touristischen Impuls für unsere Region.“

In diesem Jahr neu dabei: Die Official Unoffical Srub-Offs © Florian Breitenberger

Kolb gewinnt im Specialized Dual Slalom Innsbruck presented by THULE bei leichtem Regen. © Breitenberger

Rockshox Pump Track Challenge Innsbruck geht am Abend bei bester Stimmung im Sonnenuntergang über die Bühne. © Breitenberger

Österreichische Power beim CLIF Speed & Style Innsbruck: Bernd Winkler wird nur knapp Vierter. © Breitenberger