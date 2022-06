Johannes Steinhart löst Szekeres als Ärztekammer-Präsident ab

Wien, Bad Radkersburg – Johannes Steinhart ist neuer Präsident der Österreichischen Ärztekammer. Der 67-Jährige wurde am Freitag im Rahmen des Ärztekammertags in Bad Radkersburg gewählt. Steinhart war bereits Favorit im Rennen um die Präsidentschaft. Er gehört der ÖVP-nahen "Vereinigung Österreichischer Ärztinnen und Ärzte" an und ist seit Mai Präsident der Wiener Ärztekammer. Steinhart löst Thomas Szekeres ab.