Pilz und Sterrer verpassten Boulder-Finale beim Heim-Weltcup in Innsbruck

Innsbruck - Wie Jakob Schubert tags zuvor haben am Freitag auch Jessica Pilz und Franziska Sterrer beim Kletter-Heimweltcup in Innsbruck den Einzug ins Boulder-Finale nicht geschafft. Damit ist Österreich beim Finale am (heutigen) Abend (19.45 Uhr/live ORF Sport +) nicht vertreten. Am Samstag (9.00 Qualifikation, 19.00 Semifinale/live ORF Sport +) und Sonntag (20.15 Finale/live ORF Sport +) stehen bei Frauen und Männern noch die Vorstiegbewerbe, u.a. wieder mit Schubert, an. (APA)