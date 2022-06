70-Jähriger sackte bei Wanderung im Stubaital zusammen und starb

Neustift im Stubaital – Bei einer Wanderung starb am Freitagnachmittag ein 70-Jähriger in Neustift im Stubaital. Der Mann war mit einer Gruppe von 60 Personen auf dem markierten Wanderweg von der Oberrissalm in Richtung Franz-Senn-Hütte unterwegs. Nach etwa 15 Minuten Gehzeit sackte der Österreicher laut Polizei plötzlich zusammen.