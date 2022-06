Unwetter im Unterland: Muren verlegten Straßen in Buch und Hochfilzen

Eine Mure verlegte am Freitagabend die Gemeindestraße in Buch in Tirol. Laut Feuerwehr drohten weitere Abgänge. Verletzt wurde niemand. Die Straßensperre bleibt laut Auskunft der Polizei am Samstagvormittag vorerst aufrecht. Am Montag erfolgt eine Begutachtung durch einen Geologen.