Schießerei in Osloer Schwulenbar: Zwei Tote und Verletzte

Bei einer Schießerei in einem Nachtclub in der norwegischen Hauptstadt Oslo sind zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden, wie die norwegische Polizei in der Nacht auf Samstag mitteilte. Ein Verdächtiger sei in der Nähe des vorwiegend von Homosexuellen frequentierten Etablissements festgenommen worden, hieß es. Über die Hintergründe war vorerst nichts bekannt. Vorerst werde der Vorfall nicht als terroristisch eingestuft.