Bachmann-Lesung vor Preisvergabe: Selbstironie statt Textarbeit

Klagenfurt – Der letzte Vortrag des zweiten Klagenfurter Tags der deutschsprachigen Literatur trieb die Jury, die morgen Mittag den heurigen Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben wird, in argumentative Not. War es jetzt Performance oder nicht, was Mara Genschel mit angeklebtem Schnurrbart da machte? Oder war es – wie die Autorin selbst einwarf – Vorlesen mit „Style“? Wirklich in den Griff bekam die Jury Genschels Text „Das Fenster zum Hof“ nicht – und verlegte sich von der Textarbeit schnell auf selbstreferenzielles Geplänkel. Überhaupt verliert sich die Jury heuer auffallend oft in mehr oder weniger selbstironische Kabbeleien. Das ist zwar kurzweilig, hat aber nur noch am Rande mit literaturkritischem Handwerk zu tun.