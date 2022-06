ÖSV-Männerstaffel erreichte Finale über 4 x 100 m Lagen

Budapest – Österreichs Staffel über 4 x 100 m Lagen hat am Samstagmorgen in neuer rot-weiß-roter Bestzeit den Aufstieg ins Finale (Samstag, 19.20 Uhr) der Top-Acht knapp geschafft. Bernhard Reitshammer, Valentin Bayer, Simon Bucher und Heiko Gigler klassierten sich in 3:34,06 Minuten auf Rang acht, 11/100 Sekunden vor den neuntplatzierten Japanern und blieb damit mehr als zweieinhalb Sekunden unter der alten Bestmarke (3:36,62). Die schnellste Vorlaufzeit schwammen die USA in 3:32,91.