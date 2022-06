NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger: "ÖVP soll in die Opposition"

Wien – NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger will „als Staatsbürgerin“ die ÖVP in Opposition schicken. Wie sie am Samstag anlässlich des zehnjährigen Bestehens ihrer Partei ausführte, solle die Volkspartei dort wieder jene Demut lernen, die sie in den vergangenen Jahren verloren hat.