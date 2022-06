Tiroler Pionier ist Patron: Themenweg erinnert an den Pfarrer

Silz, Pozuzo – Sieben Monate Arbeit stecken in dem Kooperationsprojekt – von der Planung bis zur Fertigstellung des „Sendero Franz Schafferer“ in San Salvador. „Sendero“ steht für den Wanderweg, gewidmet dem vielseitigen Tiroler Pfarrer Franz Schafferer (1869–1936). San Salvador ist ein entlegener Weiler im Umfeld der Kolonistensiedlung Pozuzo – nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen mittelamerikanischen Großstadt: „Kürzlich konnten wir im Beisein von Botschafter Gerhard Zettl aus Lima die Eröffnung und Begehung des Weges feiern“, schilderte Emanuel Bachnetzer, Präsident des Pozuzo-Freundeskreises mit Sitz in Silz. „Hervorheben möchte ich die hervorragende Zusammenarbeit von Österreichs Botschaft in Lima, Gemeinde Pozuzo und unserem Freundeskreis.“ Gemeinsam stemmten die drei Partner die Finanzierung. Projektbetreuer war der Zivildiener Clemens Mayr aus dem Stubaital. „Er hat super Arbeit geleistet“, so der Freundeskreis-Präsident. „Fleißig mitgearbeitet haben auch die Bewohner von San Salvador. So ist ein spannender Themenweg entstanden, der neben atemberaubender Natur zahlreiche Einblicke in die Vielfalt der regionalen Landwirtschaft bietet.“ Bachnetzer und Freunde benötigten eine Stunde und 17 Minuten für den 3,5 Kilometer langen Themenweg in rund 1740 Metern Seehöhe. Bestückt ist der neue „Sendero“ mit neun Stationen sowie Infotafeln.