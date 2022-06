Pferdetransporter auf A12 umgekippt: Sieben Tiere und Lenker leicht verletzt

Wattens – In der Nacht auf Sonntag ist auf der Inntalautobahn bei Wattens ein mit Turnierpferden beladener Pferdetransporter umgekippt. Der 54-jährige Lenker war laut Polizei gegen 3 Uhr mit dem Lkw-Zug mit Wohnwagenanhänger in Richtung Westen unterwegs und dürfte dabei am Steuer eingenickt sein. Er kam rechts von der Fahrbahn ab, wodurch das Fahrzeuggespann nach rechts kippte und auf einem Wirtschaftsweg auf der Seite liegen blieb.