Ausdauer-Events: Quer durch Tirol mit der Lizenz zum Schnellsein

Der Haiminger Charly Markt holte sich gestern vor dem Osttiroler Alban Lakata beim KitzAlpBike-Festival den Sieg im Ultra-Mountainbike-Marathon. © Michael Meindl

Nauders –Race Across the Alps: Hart, härter – RATA. Eines der härtesten Ein-Tages-Rennen der Welt wurde gestern im Dreiländer-Eck mit Start und Ziel in Nauders der Bezeichnung gerecht. Während beim Start am Freitag und beim Zieleinlauf am Samstag prächtiger Sonnenschein über dem Grenzort am Reschenpass lachte, hatten es die Teilnehmer auf der 525-km-Strecke über zwölf Alpenpässe und fast 15.000 Höhenmeter vielfach maximal ungemütlich. Regen und Kälte forderten den zwei Damen und 25 Herren alles ab. Physisch und psychisch – wie sie im Ziel bestätigten. Bei den Herren gab es einen neuen Sieger: Der Deutsche Robert Müller folgt auf den Tiroler Vorjahressieger Dominik Schranz, der berufsbedingt fehlte.

Müller, im Vorjahr Dritter, absolvierte den wilden Ritt in 21:54 Stunden, dahinter kamen der Tiroler Frederic Pasqualini in 22:04 Stunden und der Deutschen Tobias Hess in 22:27 Stunden. Für den Rumer Pasqualini stand dieses Rennen unter einem besonderen Stern, stellte er sein Antreten doch in den Dienst der Initiative „Verein Marathon“. Dabei sammelt er für Kinderhilfe bei Krebserkrankungen. Im Ziel drückte seine Familie – Frau Sara und die Kids Laurin und Nora sowie die Schwiegereltern – erfolgreich die Daumen.

Der frischgebackene österreichische Meister Frederic Pasqualini wurde im Ziel in Nauders von Frau Sara und den Kids Nora und Laurin in Empfang genommen. © Zangerl

Mit der Grazerin Anna Kofler und der Deutschen Manja Seemann nahmen auch zwei Damen den Kampf mit der RATA-Strecke auf, wobei die Österreicherin in rund 29 Stunden ins Ziel kam. Dort durfte sie wie Pasqualini den Titel des österreichischen Meisters in Empfang nehmen. Besondere Beachtung verdiente die Leistung des Salzburgers Paul Lindner. Er hat alle 21 RATA-Bewerbe bestritten, heuer sah er trotz massiver Bandscheibenprobleme als Siebter das Ziel.

KitzAlpBike Festival: „Eigentlich hätte Alex Stadler gewonnen, er war der Stärkste am Berg“, zeigte sich gestern Tirols Mountainbike-Ass Charly Markt nach seinem Sieg in Kirchberg sportlich fair. Der Haiminger Weltcup-Fahrer hatte sich eigentlich schon damit abgefunden, die 86 Kilometer lange Ultra-Distanz nicht zu gewinnen. Doch dann verfuhr sich Stadler im finalen Anstieg und wurde disqualifiziert – Markt gewann in 4:10:59,6 Stunden lediglich 41,6 Sekunden vor dem Osttiroler Alban Lakata, der seinen sechsten Sieg verpasste. Bei den Damen gewann die Oberösterreicherin Evelyn Sulzer.

Kaiserkrone Trail: Schweißtreibende Bewerbe standen auch im und rund um den Wilden Kaiser auf dem Programm. Dabei setzte sich der Österreicher Markus Stock in der Marathon-Distanz (56,1 km/3880 hm) in 7:05:09,92 Stunden durch – bei den Damen war die Deutsche Rosanna Buchauer in starken 7:13:58,08 vorn.

Markus Stock und Rosanna Buchauer holten sich gestern beim Kaiserkrone Trail im Wilden-Kaiser-Gebirge den Sieg über die Marathon-Distanz. © Kaiserkrone Trail

Walchsee Triathlon Challenge: Am Walchsee wurden gestern die rot-weiß-roten Aquathlon-Titel vergeben – und viel Regen sorgte dafür, dass das Organisationsteam rund um Andreas Klingler eine Mammutaufgabe zu bewältigen hatte. Doch diese wurde gelöst: Die Siege gingen an Thomas Windischbauer (OÖ.) und Carina Reicht (Stm.). Heute (8.30 Uhr) steigt der Elitebewerb.

Carina Reicht und Thomas Windischbauer gewannen am Walchsee die Aquathlon-Staatsmeistertitel. © ÖTRV

Montafon-Arlberg-Marathon: Beim Montafon-Arlberg-Marathon siegte bei den Damen die Deutsche Nina Kreisherr in 3:52,97 Stunden, die Vorarlbergerin Andrea Meusburger-Kaufmann wurde Siebte. Bei den Herren gewann der Vorarlberger Andreas Gehrer in 3:20,20 Stunden. Über 17 Kilometer jubelte Tirols Martin Mattle. (tz, rost, t.w.)