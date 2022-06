Online-Pokerverluste können weiterhin zurückgefordert werden

Wien – Poker ist und bleibt Glücksspiel in Österreich. Das hat nunmehr auch der Verfassungsgerichtshof (VfGh) bestätigt. Heimische Spieler bei allen Onlinecasinos außer win2day, das über eine Konzession verfügt, können also ihre Glücksspielverluste (Poker, Roulette, Black Jack, Slots) zurückfordern. Auch Pokerverluste fallen unter Glücksspielverluste.

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH 01.03.2022, G365/2021) schloss sich der bisherigen höchstgerichtlichen Judikatur an und lehnte einen Individualantrag auf Aufhebung näher bezeichneter Bestimmungen des Glücksspielgesetzes betreffend "Poker" ab, so Gottgeisl & Leinsmer Rechtsanwälte am Sonntag in einer Aussendung. Damit sei die die Europarechtskonformität des heimischen Glücksspielgesetzes neuerlich bestätigt worden. Kürzlich wurde versucht, die Zuordnung des Pokerspiels zum Glücksspiel als verfassungswidrig zu bekämpfen. Weiters wurde behauptet, dass die zahlenmäßigen Beschränkungen der Glücksspielkonzessionen mit dem Unionsrecht unvereinbar seien.