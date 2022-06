„Mein Lieblingsrennen“: Funk siegte bei der Challenge Kaiserwinkl-Walchsee

Walchsee – In der Hitze des Triathlon-Gefechts gab es bei der Challenge Kaiserwinkl-Walchsee gestern einen Wiederholungstäter: Der Deutsche Frederic Funk setzte sich wie schon im Vorjahr (damals bei der Europameisterschaft) auf der Mitteldistanz-Strecke durch. Der 24-Jährige lag nach 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,9 km Laufen in 3:36:01 Stunden klar vor dem US-Amerikaner Sam Long und dem Griechen Panagiotis Bitados.

Österreicher war bei den Herren in der Elite keiner am Start – dafür gab es bei den Damen einen Heimsieg. Die Kärntnerin Simone Kumhofer verwies in 4:17:11 Stunden Lotte Wilms (NED) und Amy Cymerman (USA) auf die Plätze zwei und drei.