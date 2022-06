Lenker schlief am Steuer ein: Pkw rammte vier parkende Autos in Fieberbrunn

Fieberbrunn – Sekundenschlaf war am Sonntagmorgen Auslöser eines Unfalles auf der Spielbergstraße in Fieberbrunn. Gegen 7.35 Uhr war ein 20-Jähriger am Steuer eingeschlafen – der Wagen rammte vier am Straßenrand abgestellte Autos, die dadurch quer über den Parkplatz geschleudert wurden.