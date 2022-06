Mit „Gschnitzy“ entlang des Wassers wandern

Steinach a. Br. – Über ein grenzüberschreitendes Interreg-Projekt sind im Gschnitz- und im Pflerschtal neue Wasserwege entstanden. Jener in Nordtirol führt über 13 Stationen von der Talstation der Bergeralm in Steinach übers Herrenwasserl entlang des Gschnitzbachs und vorbei am Landschaftsteich mit Energiespielplatz in Trins bis ins Mühlendorf in Gschnitz.