Mit Mountainbike 100 Meter abgestürzt: Italiener in Schwaz schwer verletzt

Der Mann war gegen 9.30 Uhr aus seiner Urlaubsunterkunft in Fügen gestartet und bei Schwaz über die Forststraße in Richtung Hecherhaus abgebogen. Nach einer Rast am Hecherhaus setzte der Mann seine Fahrt entlang des rot markierten Wanderweges („Bockstallweg“) in Richtung Naunzalm-Hochleger fort. Auf einer Seehöhe von etwa 1890 Metern verlor er in einer Steilpassage die Kontrolle über sein Bike und stürzte über das steile Gelände, das zum Teil auch mit Felsen durchsetzt ist, ab. Der Italiener zog sich dabei schwere Verletzungen zu.