Explosion bei Herz-Jesu-Feuer in Fiss: Feuerwehr rückte zu Flächenbrand an

Fiss – Die Entzündung eines "Herz-Jesu-Feuers" im Bereich "Obsteinboden" in Fiss ging Sonntagnacht gehörig schief: Es kam zu einer Explosion, die in weiterer Folge zu einem Flächenbrand führte.

Das Feuer wurde am späten Nachmittag von mehrere Personen vorbereitet: Geplant war die Entzündung einer 2,5 Meter hohen Holzpyramide. Um dieses zu erleichtern, schütteten die Beteiligten etwas Benzin an die Basis der Pyramide und legten eine rund zehn Meter lange Benzinspur, um diese dann aus der Entfernung anzünden zu können. Gegen 21.45 Uhr sollte das Feuer starten. Dafür wurde die Benzinspur schließlich von einer Person aus der Gruppe angezündet. Unmittelbar als das Feuer die Holzpyramide erreichte, kam es zu einer heftigen Explosion und die Konstruktion stand sofort in Vollbrand.