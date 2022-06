Fliegen und die Zukunft mit Corona: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr auf TT.com

Am Wochenende fielen viele der geplanten AUA-Flüge wegen Corona-Krankenständen beim Personal flach. Zuletzt gab es bei den großen Flughäfen in Europa Chaos, weil aufgrund des Personalmangels die Maschinen nicht abgefertigt oder Koffer nicht verstaut werden konnten. Der Direktor des Innsbrucker Flughafens, Marco Pernetta, ist zu Gast bei Anita Heubacher in „Tirol Live“. Er erzählt, wie es im Sommer mit den Flügen weitergeht, wohin sich der Innsbrucker Flughafen entwickeln wird und wie er die Lage für den kommenden Winter einschätzt.