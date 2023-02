Von hohen Gipfeln und belasteten Tälern: Das war „Tirol Live“

In „Tirol Live“ ging es am Freitag um die Gipfel der Achttausender in Nepal und belastete Täler wie das Wipptal.

Billi Bierling kennt die Expeditionsgipfel in Nepal wie ihre Westentasche, weil sie die „Himalayan Database“ in Kathmandu leitet. „Ich hab ein Rad in Kathmandu“ heißt ihr jetzt im Tyrolia-Verlag erschienenes Buch. Darin und bei „Tirol Live“ erzählte sie über ihr abenteuerliches Leben in der Stadt mit 1,5 Millionen Einwohnern.