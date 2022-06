Gericht entscheidet über U-Haft für mutmaßlichen Oslo-Täter

Oslo – Nach den tödlichen Schüssen rund um eine Schwulen-Bar in Oslo entscheidet die norwegische Justiz, ob der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft genommen wird. Der Beschluss des zuständigen Amtsgerichts wird nach Gerichtsangaben am späten Montagnachmittag erwartet. In der Nacht auf Samstag hatte ein Angreifer rund um die Bar "London Pub" Schüsse abgefeuert. Dabei wurden zwei Menschen getötet und mehr als 20 verletzt.