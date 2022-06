Mutmaßlicher Oslo-Angreifer kommt in Untersuchungshaft

Oslo – Nach den tödlichen Schüssen rund um eine Schwulen-Bar in Oslo muss der mutmaßliche Täter für vier Wochen in Untersuchungshaft. Das teilte das Amtsgericht der norwegischen Hauptstadt am Montagnachmittag mit. Die zuständige Richterin verhängte dabei ein für die gesamten vier Wochen geltendes Brief-und Besuchsverbot, zwei Wochen davon muss der Beschuldigte in vollständiger Isolation verbringen.