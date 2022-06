Zug mit mehr als 200 Passagieren in den USA entgleist: drei Tote

Mendon – Bei der Entgleisung eines Fernverkehrszugs mit mehr als 200 Menschen an Bord sind in den USA mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und zahlreiche weitere verletzt worden. Der Zug, unterwegs von Los Angeles nach Chicago, stieß im Bundesstaat Missouri an einem Bahnübergang mit einem Lastwagen zusammen. Acht Waggons und zwei Lokomotiven entgleisten, wie die Betreibergesellschaft Amtrak am Montag (Ortszeit) erklärte. Die US-Behörde für Transportsicherheit (NTSB) teilte auf Twitter mit, sie werde in dem Fall ermitteln. Amtrak will eigenen Angaben zufolge die Ermittlungen unterstützen.