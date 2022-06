Ein Klitschko nur am Schirm: Deep-Fake-Experte klärt auf

Wien – Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat die Bilder von seiner angeblichen Videokonferenz mit dem Kiewer Stadtchef Vitali Klitschko wieder löschen lassen. Wie die Bürgermeister von Berlin und Madrid hatte Ludwig sich mit Klitschko über den Krieg in der Ukraine und die Folgen unterhalten. Zwar war auch ihm einiges merkwürdig erschienen. Anders als Franziska Giffey (Berlin) und José Luis Martínez-Almeida (Madrid) postete Ludwig aber ein Bild von dem virtuellen Treffen. Erst am Wochenende wurde man sich im Wiener Rathaus bewusst, dass man einer Manipulation aufgesessen war – mutmaßlich einem „Deep Fake“. Der Staatsschutz ermittelt.

Boyer forscht daran, Deep Fakes und Desinformation zu erkennen. Er betreut am Austrian Institute for Technology in Wien das Programm Defalsif-AI. Experten aus verschiedenen Bereichen arbeiten an einem Tool, das mit Hilfe Künstlicher Intelligenz manipulierte Inhalte aufspüren soll. Hinter dem Projekt steht das von der Republik finanzierte Sicherheits-Forschungsprogramm Kiras.