Unwetter setzen Wanderwegen zu: Geforderter Alpenverein sucht Wegewarte

Wer sich als ehrenamtlicher Wegewart in den Dienst des Alpenvereins stellen möchte, findet unter www.alpenverein.at weitere Infos.

Innsbruck – Das Bergwandern boomt – und hat mit der Corona-Pandemie einen zusätzlichen Schub als attraktive Alternative zum Strandurlaub erfahren. Nicht zuletzt durch die Klimakrise mit den daraus resultierenden steigenden Temperaturen zieht es immer mehr Menschen hinauf in die kühleren, alpinen Regionen. Und dort bewegt man sich am besten und sichersten auf Wanderwegen und -steigen.

Die allermeisten Bergbegeisterten halten ein funktionierendes Wegenetz bis auf die höchsten Gipfel für gegeben und selbstverständlich. „Ist es aber nicht“, wie Georg Unterberger, Leiter der Abteilung Hütten, Wege und Kartographie beim Österreichischen Alpenverein, betont. „Der Bergtourismus lebt von einem funktionierenden Wege- und Hüttennetz. Unsere Wegewarte kümmern sich um den Erhalt der Wege und eine intakte Wegbeschilderung. Letztendlich darum, dass die Bergbegeisterten möglichst sicher zu ihren Zielen kommen“, sagt Unterberger. Rund 26.000 Kilometer Wander- und Bergwege werden von den Alpenvereinssektionen in 198 Arbeitsgebieten betreut. Es handelt sich dabei um eine Fläche von rund 35.000 Quadratkilometern.

Ein derart großes Einsatzgebiet bedeutet neben viel Verantwortung auch viel Arbeit. „Vor allem in den Nordwest- und Südstaulagen vom Karwendel über Salzburg bis ins oberösterreichische Alpenvorland genauso wie am Karnischen Kamm von Kärnten bis nach Osttirol, bilden sich Hotspots, wo durch vermehrte Wetterextreme auch beachtliche Schäden am Wegenetz entstehen“, erklärt Unterberger. Insgesamt beliefen sich die Schäden allein im letzten Jahr auf über eine Viertelmillion Euro, die aus dem Katastrophenfonds für Wege – dessen Volumen über die letzten Jahre bereits vervierfacht wurde – bezuschusst werden mussten.