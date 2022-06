Unangenehm bis traumatisch: Regisseurin Mückstein macht zahllose #MeToo-Berichte publik

#MeToo in Österreichs Filmbranche wurde wohl noch nie so konzentriert diskutiert, bei Regisseurin Katharina Mückstein haben sich Hunderte Betroffene gemeldet.

Innsbruck, Wien – Übermorgen trifft sich die heimische Filmwelt in Grafenegg, um sich und ihr Schaffen zu feiern. Der Österreichische Filmpreis wird vergeben. Dabei dürfte auch die Situation der Filmbranche Thema sein – in diesem Jahr aber der Status quo abseits der Pandemie. Regisseurin Katharina Mückstein hat nun eine neue alte Debatte auf den Tisch gebracht, die seit 2017 international unter dem Hashtag #MeToo zusammengefasst wird und so heftig und konzentriert in Österreich noch nie geführt wurde. Es geht einmal mehr um Diskriminierung, sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch – und zwar in der heimischen Filmbranche.