EU-Behörde: Zahl der Asylanträge in EU deutlich gestiegen

Valletta – Angesichts von Kriegen und Konflikten hat die EU-Asylbehörde EUAA im vergangenen Jahr einen deutlichen Anstieg an Asylanträgen in der Europäischen Union verzeichnet. In den Mitgliedstaaten seien rund 648.000 Gesuche eingegangen, teilte die in Malta ansässige Behörde am Dienstag mit. Damit liege die Zahl um ein Drittel höher als ein Jahr zuvor.