Mehr als 100.000 Euro Schaden: 79-Jährige in Lans Opfer schweren Betrugs

Lans – Am Donnerstagabend wurde eine 79-jährige Frau von einem Betrüger kontaktiert. Der Mann gab sich am Telefon als Kriminalbeamter aus und täuschte der Tirolerin vor, dass ihre Wertgegenstände in Gefahr seien. Die Kriminalpolizei würde an ihre Wohnadresse in Lans kommen und die Gegenstände sichern.