Immer der Nase nach: Wer eng befreundet ist, riecht ähnlich

© Weizmann Institute of Science/dpa

Tel Aviv – Bei spontan entstandenen Freundschaften spielt offenbar ein ähnlicher Körpergeruch beider Partner eine wichtige Rolle. Das legen Ergebnisse eines israelischen Forscherteams im Fachblatt Science Advances nahe. Sie zeigten mit chemischen Messungen und auch mithilfe menschlicher Schnüffler, dass enge Freunde im Schnitt einen ähnlicheren Geruch haben als Fremde. Die Gruppe um Noam Sobel vom Weizmann-Institut in Rehovot konnte sogar anhand des Körpergeruchs zweier sich unbekannter Menschen vorhersagen, ob diese bei einer Art Spiel-Experiment auf einer Wellenlänge waren.

Dass Geruch in zwischenmenschlichen Beziehungen eine Rolle spielt, ist schon länger bekannt. So können Gerüche das Verhalten eines Menschen beeinflussen, andersherum aber auch etwas über seinen Gemütszustand verraten.

Die Wissenschaftler konzentrierten sich auf nicht-romantische Beziehungen zwischen zwei Partnern des gleichen Geschlechts. Bei den Experimenten machten 20 Freundespaare mit, zwischen denen es sofort nach dem ersten Kennenlernen geklickt hatte. Die insgesamt 40 Probanden mussten Proben in Form von getragenen T-Shirts abgeben, an denen möglichst nur der eigene Körpergeruch haften sollte. In den Shirts hatten sie nach dem Duschen mit unparfümierter Seife zwei Nächte geschlafen.