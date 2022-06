Nadal und Swiatek in Wimbledon in der zweiten Runde

Wimbledon – Rafael Nadal hat am Dienstag beim Tennis-Rasen-Klassiker in Wimbledon nach einigen Schwierigkeiten die zweite Runde erreicht. Der 22-fache Grand-Slam-Turniersieger präsentierte sich beim 6:4,6:3,3:6,6:4 gegen den Argentinier Francisco Cerundolo noch längst nicht in Topform. Ohne größere Probleme nahm dagegen Topfavoritin Iga Swiatek ihre erste Hürde. Die Weltranglisten-Erste aus Polen besiegte die kroatische Qualifikantin Jana Fett mit 6:0,6:3.