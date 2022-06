MPreis nimmt Wasserstoff-Tankstelle für Lkw in Betrieb

Zu Testzwecken war in den vergangenen Wochen ein Test-Lkw der Firma Hyzon in Tirol im Einsatz.

Völs – MPreis hat am Produktionsstandort in Völs eine Wasserstoff-Tankstelle in Betrieb genommen. Dort sollen bald die ersten firmeneigenen Brennstoffzellen-Lkw betankt werden, teilte der Tiroler Lebensmittelhändler am Dienstag via Aussendung mit. Die entsprechenden Fahrzeuge wurden jedoch noch nicht geliefert. „Für den Regelbetrieb unserer Brennstoffzellen-Lkw ist nun alles angericht, es fehlen nur noch unsere eigenen Fahrzeuge“, wurde Projektleiter Ewald Perwög zitiert. Die ersten drei H2-Lkw von der Firma Hyzon Motors hätten demnach bereits im Mai geliefert werden sollen, aufgrund von Lieferengpässen einzelner Komponenten verzögere sich die Lieferung jedoch. Im September soll es nun so weit sein.