Wo der Wolf bejagt wird: Schweden als Vorbild für Österreich?

Innsbruck – Wer mit der Rückkehr von Wolf und Co. in seinem Land überfordert ist, reist derzeit nach Schweden. Vertreter des deutschen Umweltausschusses waren etwa kürzlich dort. Und auch eine von Tirol aus initiierte Delegation aus Österreich nahm den weiten Weg auf sich, um das skandinavische Beutegreifer-Management ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Die aus Bauernvertretern und ÖVP-Politikern bestehende Abordnung will die Erfahrungen nun in konkrete Forderungen gießen. Den der Weisheit letzten Schluss brachte die Gruppe aus dem Norden aber nicht mit. Denn trotz Bejagung gibt es Konflikte.