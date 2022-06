Regine Mathies ab 1. Oktober neue Rektorin der PHT

„Für unsere Hochschule, als größte Hochschule Westösterreichs, geht nun zum ersten Mal eine Frau in diese verantwortungsvolle Aufgabe“, teilte die PHT mit. Irmgard Plattner bleibt weiterhin Vizerektorin. Vorrangige Aufgabe von Mathies wird es sein, wieder aufgebrochene Gräben an der Hochschule zu überwinden. Das Bestellungsverfahren habe das Vertrauen in nachvollziehbare und transparente Personalentscheidungen an der PH Tirol nachhaltig erschüttert, heißt es an der Hochschule. (pn)