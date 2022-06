Muren trafen Häuser: Lebensgefahr im Freien nach heftigen Unwettern in Kärnten

In Treffen am Ossiacher See wurde noch in der Nacht ein Zivilschutzalarm ausgegeben. © GERT EGGENBERGER

Treffen – Schwere Unwetter haben in der Nacht auf Mittwoch ganze Ortschaften im Bezirk Villach-Land verwüstet. Bäche traten über die Ufer, Muren gingen ab und verschütteten die Häuer teils bis zum ersten Stock. Besonders betroffen war das Gegendtal: In Treffen am Ossiacher See und in der Gemeinde Arriach wurde noch in der Nacht eine Zivilschutzwarnung ausgegeben, die später zu einem Zivilschutzalarm erweitert wurde. Die Bewohner wurden aufgefordert, in den Häusern zu bleiben – im Freien herrsche Lebensgefahr.

Entgeltliche Einschaltung

Spur der Verwüstung in Kärnten 1 von 5 © GERT EGGENBERGER © GERT EGGENBERGER >

Viele Orte wegen Vermurungen nicht erreichbar

„Mehrere Bäche sind über die Ufer getreten. Der Großraum Treffen ist komplett überflutet und vermurt", sagte Hans-Jörg Rossbacher von der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) Mittwochfrüh auf APA-Anfrage. Ein Einsatzstab wurde einberufen, er tagte im Feuerwehrhaus in Treffen. Erstes Ziel der rund 30 Feuerwehren, die in dem Gebiet im Einsatz sind, war es vorerst, Häuser zu erreichen, in denen noch Personen eingeschlossen sind. Wie viele Gebäude genau betroffen sind, könne man vorerst nicht sagen. In den frühen Morgenstunden startete ein Polizeihubschrauber zu Erkundungsflügen, auch das Bundesheer wurde angefordert.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Seit 4 Uhr stand das Rote Kreuz im Einsatz, sagte Rot-Kreuz-Sprecherin Melanie Reiter auf APA-Anfrage. Was den Einsatz aber enorm erschwert, sind die Vermurungen: „Ab dem Feuerwehrhaus Treffen kommt man nicht mehr weiter. Es kommt kein Fahrzeug durch, man braucht schweres Gerät." Neben der Katastrophenhilfsmannschaft ist das Rote Kreuz auch mit einem Kriseninterventionsteam im Gegendtal.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Facebook (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Meldungen von vermissten Personen

Bezirkshauptmann Bernd Riepan sagte nach der jüngsten Sitzung des Krisenstabes: „Wir haben Informationen und Bilder von Personen, die sich in den eingeschlossenen Gebieten aufhalten, bekommen. Es ist extrem schwierig, weil diese Orte von außen derzeit nicht zugänglich sind. Straßen sind verklaust. Wir versuchen, mit dem Hubschrauber einen Überblick über die Lage zu bekommen, um schnellstmöglich allfällige Menschenrettungen vornehmen zu können.“ Diese hätten oberste Priorität, so der Bezirkshauptmann. Es gebe auch Meldungen von vermissten Personen, denen nachgegangen werde.

TT-ePaper 4 Wochen gratis lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, ohne automatische Verlängerung Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Twitter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Nicht nur Treffen, auch sämtliche Gräben im Einzugsgebiet sowie die umliegenden Berghänge sind von Murenabgängen betroffen, so Riepan: „Die starken Regenfälle haben unglaublich viel Geschiebe heruntergebracht. Die Erkundung durch das Bundesheer und den Hubschrauber werden hoffentlich nähere Details bringen.“ Von starken Regenfällen war auch das obere Gurktal betroffen. Kipplastfahrzeuge und Bagger stehen im Einsatz, um mit den Aufräumarbeiten zu beginnen.

7500 Haushalte ohne Strom

Gemeinde-, Landes- und Bundesstraßen wurden verlegt. Vor allem die Ortschaften Winklern, Afritz, Äußere Einöde, Klamm und Töbring waren betroffen. Die Menschen wurden angewiesen, sich im ersten Stock ihrer Häuser in Sicherheit zu begeben und abzuwarten, bis sich die Situation entspannt. Laut Landesalarm- und Warnzentrale halten sich aber manche nicht daran. Sich in den betroffenen Gebieten zu bewegen sei sehr gefährlich, warnen die Einsatzkräfte. 7500 Haushalte rund um Villach und im Gegendtal waren Mittwochfrüh noch ohne Strom.

Straßensperren B98, Millstätter Straße, zwischen Treffen und Klamm: Die Fahrbahn ist überflutet. Sie werden über Krastal umgeleitet. Die Ossiacherbahnstrecke ist zwischen Feldkirchen und Villach unterbrochen. Die Gleisanlagen sind überschwemmt. Es fahren ersatzweise Busse.

Hochwasser wie zuletzt vor 30 Jahren

Ausgelöst worden waren Muren und Überflutungen durch heftigen Regen in der Nacht. Laut Wetteraufzeichnungen fiel allein in der Zeit von 2 bis 6 Uhr 117 Liter Niederschlag pro Quadratmeter – damit regnete es innerhalb von vier Stunden so viel wie ansonsten innerhalb von mehreren Wochen. Der Pöllinger Bach und der Treffner Bach traten an mehreren Stellen über die Ufer. Es gab Hochwasser wie zuletzt vor 30 Jahren. Das Wasser führte Schlamm, Geröll und Baumstämme mit.

Bürgermeister Klaus Glanznig sagte Mittwochfrüh gegenüber dem ORF Kärnten, der Krisenstab tage und werde die Einsatzkräfte von Bundesheer, Rotes Kreuz, Bergrettung und Feuerwehren entsprechend aufteilen.

Es gehe darum, möglichst rasch verschlammte und mit Steinen verlegte Straßen zu räumen. Diese seien vielfach nicht mit Fahrzeugen befahrbar, so Glanznig. Verstärkung sei im Anrücken. Auch die Pioniere in Villach werden zur Unterstützung erwartet.

Starkes Gewitter bereits am Dienstag

Bereits am Dienstagabend hatten die Unwetter in Kärnten begonnen, in Villach, den Bezirken Villach-Land und Feldkirchen sowie rund um den Millstätter See und in Bad Kleinkirchheim rückten 70 Feuerwehren zu 150 Einsätzen aus. Besondere Probleme bereitete Sturm mit teilweise orkanartigen Böen. Bäume stürzten um und ganze Dächer wurden abgedeckt. Laut Polizei wurden auch Stromkabel gekappt. Wie zum Beispiel in Ferlach: Durch einen Blitzschlag stürzte eine 15 Meter hohe Linde auf eine Oberstromleitung. Durch die Zugkraft der niedergedrückten Stromleitung wurden die Dächer von zehn Gebäuden beschädigt, indem die Dach-Stromhalterungen ausrissen.

Auch rund 100 Einsätze für Oberösterreichs Feuerwehren

Am Dienstagabend sind bei Unwettern auch in Oberösterreich 60 Feuerwehren mit etwa 900 Kräften bei rund 100 Einsätzen gefordert gewesen. Ab 19.15 Uhr galt es vor allem in den Bezirken Wels-Land, Grieskirchen und Eferding Wasser aus überfluteten Kellern und Gebäuden zu pumpen, Straßen freizumachen und Brände zu löschen. Mit etwa 21.00 Uhr seien die Notrufe dann weniger geworden, berichtete die Landeswarnzentrale.

Auch die Bezirke Linz-Land, Schärding, Urfahr-Umgebung, Freistadt und Perg waren betroffen. Die meisten Einsätze galten Überflutungen von Kellern, es gab aber auch Verkehrsunfälle und von Bäumen blockierte Straßen, Blitzschläge an Wohnhäusern und landwirtschaftlichen Gebäuden in den Gemeinden Hartkirchen (Bezirk Eferding), Allerheiligen (Bezirk Perg) und Rohrbach-Berg sowie einen brennenden Baum in der Gemeinde Kallham (Bezirk Grieskirchen).