Umweltminister nach langem Ringen einig: Neuwagen in EU ab 2035 emissionsfrei

Deutsche Umweltministerin: E-Fuels nicht ausgenommen

Deutschlands Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat den EU-Ministerbeschluss für klimaneutrale Neuwagen ab 2035 verteidigt und betont, dass es keine Ausnahme für E-Fuels gibt. "Das ist ein wirklich großartiger Beschluss, der den Klimaschutz im Verkehrssektor vorantreibt, der einen wichtigen Beitrag leisten wird dafür, die CO2-Ziele, die Klimaschutzziele im Verkehrssektor einzuhalten", sagte die Politikerin am Mittwoch am Rande des Deutschen Naturschutztags in Hannover.

Zuvor hatte es an dem Beschluss Kritik gegeben – sowohl aus der Autoindustrie, die darin ein faktisches Verbot für Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 sieht, als auch von Umweltverbänden, die von einer Scheinlösung sprechen.

"Wir können diese Diskussion, ist das ein Verbrenner-Aus oder ist das ein Verbrenner-Aus-Aus, noch eine Weile weiter führen, aber für mich ist entscheidend, was beschlossen wurde", sagte Lemke. Dieser Beschluss sei, "dass Pkw-Neuwagen ab 2035 vollständig CO2-frei fahren sollen", gemessen am Ausstoß am Auspuff.