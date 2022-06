Klage gegen Fat Comedy: Pocher fordert nach Ohrfeige „astronomische" Summe

Zu der Ohrfeige kam es am 26. März bei einem Boxkampf in Dortmund.

Die Anwälte des Angeklagten hielten die Entschädigungsforderung zunächst für einen Tippfehler. „Wir sind immer noch sprachlos, dass diese Summe ernst gemeint sein soll. Selbst Will Smith müsste bei den astronomischen Größenordnungen in den USA für seine Ohrfeige wohl nicht mit einem solchen Betrag rechnen", sagte der Anwalt des 22-Jährigen der Bild-Zeitung. In Deutschland gebe es für eine Ohrfeige ohne gravierenden Folgen bei Zivilgerichten in der Regel 250 und 500 Euro Schmerzensgeld. Fat Comedy sei laut seinem Anwalt bereit, freiwillig 1000 Euro an Oliver Pocher zu zahlen, weil er die Ohrfeige mittlerweile sehr bereue.